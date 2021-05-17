الحكومة الأردنية: تل أبيب تتحمل وحدها مسؤولية التصعيد.. ومطالب نيابية واسعة بطرد السفير الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن إسرائيل تتحمل وحدها مسؤولية التصعيد ضد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: لدينا خياراتنا، ونستثمر بعضها، ونكرسها لحماية الفلسطينيين، ولجم العدوان الإسرائيلي“.

وأضاف أن ”كل الخيارات أمام الأردن متاحة بما فيها القانونية والدبلوماسية“، بحسب ما نقلت قناة المملكة وصحيفة الغد المحليتان.

وأشار إلى أن مجلس النواب ”أجرى بالتنسيق مع الفلسطينيين حملة اتصالات واسعة على مستوى الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومع العديد من المجموعات البرلمانية على المستوى الدولي، من أجل لفت الانتباه إلى خطورة هذه التطورات على حياة الشعب الفلسطيني ومستقبَله، وعلى أمن واستقرار المنطقة كلها“.

من جانبه، شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال الجلسة، على ضرورة أن توقف إسرائيل ”كل ممارساتها اللاقانونية واللاإنسانية واللاشرعية، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق“.

وأضاف أن إسرائيل ”تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد، ووقفه يكون بوقف إسرائيل كل ممارساتها اللاقانونية واللاأخلاقية وبوقف عدوانها على غزة“.

ودعا الصفدي العالم أجمع إلى ”التحرك فورا ليس فقط لوقف العدوان الحالي أو وقف الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية الإسرائيلية، بل عليه التحرك لإنهاء جوهر الصراع“، على حد تعبيره.

طرد السفير الإسرائيلي

وكشف رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي، أن ”هناك مذكرة نيابية موقعة من 130 نائبا، تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة“ بين الطرفين.

في حين دعا النائب خليل عطية، النواب إلى ”الاعتصام تحت قبة البرلمان وعدم الخروج إلا بعد طرد السفير الإسرائيلي من عمّان“.

وقال عطية خلال الجلسة: ”أطلب ألا نخرج من تحت هذه القبة، معتصمين حتى يتم طرد السفير الصهيوني، وأرجو من زملائي تأييدي بهذه الفكرة“.