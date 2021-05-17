اشتية: سنتوجه للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة لإصدار قرار بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، بعد فشل مجلس الأمن بإصدار بيان بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، ”نعرب عن أسفنا بشأن إخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد يدين الاعتداءات ووقفها فورا“، مضيفا ”سنتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، إذ1 لا أحد يملك حق الفيتو هناك“.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شدد على ”ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بعدم شرعية جميع إجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات عقابية ضدها“، مبينا أنه ”سيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين“.

وذكر اشتيه أنه ”لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، فعائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أطفالها بفعل الغارات الوحشية التي وزعت الموت والرعب والدمار والأشلاء في حطام المباني المهدمة والشوارع المدمرة“، داعيا محكمة الجنايات الدولية إلى ”الإسراع في إجراءاتها، من أجل محاسبة إسرائيل على إجراءاتها ضد الفلسطينيين“.