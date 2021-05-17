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"أنا عراقي .. من قتلني؟".. حملة مناهضة لوجود الميليشيات في العراق
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 9:53 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 10:55 GMT

"أنا عراقي .. من قتلني؟".. حملة مناهضة لوجود الميليشيات في العراق

أطلق ناشطون عراقيون، ومدونون، حملة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب السلطات الأمنية، بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين. وجاءت هذه الحملة، بعد اغتيال

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

أطلق ناشطون عراقيون، ومدونون، حملة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب السلطات الأمنية، بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين.

وجاءت هذه الحملة، بعد اغتيال الناشط البارز في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، بمحافظة كربلاء، مطلع الشهر الجاري.

وتفاعل مئات المدونين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحملة، مؤكدين ضرورة الضغط على السلطات الأمنية، لتغيير تعاملها مع المتورطين بقتل المتظاهرين، وتكثيف الجهود للقبض عليهم.

ونشر المشاركون، عشرات الصور لنشطاء في الاحتجاجات الشعبية، قتِلوا أثناء مشاركتهم في التظاهرات، أو في منازلهم، متسائلين عن سبب قتلهم، والجهة التي تقف خلف ذلك.

وأبرز النشطاء الذين نشِرت صورهم: الخبير الأمني البارز، هشام الهاشمي، والناشطة ريهام يعقوب، وصفاء السراي، وإيهاب الوزني، وفاهم الطائي، وعلاء مشذوب وغيرهم.

ومع وصول رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه، شكّل لجنة بصلاحيات واسعة للكشف عن مقتل أكثر من 600 شخص، خلال التظاهرات التي انطلقت عام 2019، إذ من المقرر أن تطلق اللجنة أول تقاريرها خلال الفترة المقبلة.

وقال الكاظمي، الأسبوع الماضي، إن ”التحقيقات جارية وننتظر التقرير النهائي“، مبينا أن ”التقرير أخذ وقتا طويلا؛ إذ يجب أن يعد وفق طريقة مهنية وعادلة“، وفق قوله.

ومثَّل القبض على ”عصابة الموت“ في محافظة البصرة، قبل أشهر، علامة فارقة في إمكانية السلطات الأمنية، القبض على المتورطين الآخرين بعمليات قتل المتظاهرين والنشطاء.

و“عصابة الموت“ التي يترأسها ”أحمد طويسة“ متهمة بقتل الصحفي المعروف أحمد عبدالصمد، في محافظة البصرة، إذ أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، القبض عليها.

وفي محافظة كربلاء، أخذت حملة ”من قتلني“ طابعا ميدانيا، حيث علق نشطاء وأقرباء الناشط إيهاب الوزني، صوره في عدة مواقع، للتعبير عن غضبهم تجاه بقاء قاتله مجهولا لغاية الآن، فيما تقول الحكومة العراقية، إن تحقيقات مكثفة تجري لمعرفة قتلة الوزني، خاصة بعد التعرف على بعض خيوط الجريمة.

وصمّم المتظاهرون 1000 يافطة تحمل عبارة “مَن قتلني؟ أنا عراقي” ومعها صورة        لـ “الوزني” وعُلّقت اليافطات في أزقة وأحياء وشوارع كربلاء.

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