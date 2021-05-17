"الإسكان" الفلسطينية: 9350 منزلا تضرر بفعل الغارات الإسرائيلية على غزة

كشفت وزارة الأشعال والإسكان العاملة في قطاع غزة، أن 9350 منزلا تابعا لفلسطينيين تضرر بفعل القصف العنيف والغارات التي شنتها مقاتلات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التصعيد على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صحفتها في ”فيسبوك“ أنه بعد حصر الأضرار حتى الآن تبين أن ”165 مبنى سكنيا تهدم كليا بواقع 777 وحدة سكنية، وأن 8189 وحدة سكنية تضررت جزئيا ما بين ضرر طفيف ومتوسط، وأن 384 وحدة سكنية تضررت جزئيا باتت غير صالحة للسكن“.

وأكدت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية أن ”الأرقام الواردة أولية قابلة للزيادة وما زالت أعمال حصر الأضرار مستمرة خاصة في محافظتي غزة والشمال“.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس بقطاع غزة، إن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 1200 غارة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القصف تركز على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان صحفي: ”تركز القصف وسط مدينة غزة وجنوب القطاع، وخلف خسائر مادية كبيرة وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع“، لافتا إلى أن التقديرات الأولية للخسائر بلغت 177 مليونا و500 ألف دولار منها 127 مليون دولار خسائر مباشرة و50 مليون دولار غير مباشرة.

وحسب البيان، فقد تم قصف 65 مقرا حكوميا ومنشأة عامة إذ إن تقديرات الخسائر المباشرة بلغت 16 مليون دولار، مشيرا إلى أن 36 مدرسة تضررت إلى جانب عدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية.

وأشار البيان، إلى أن الخسائر في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء القصف الإسرائيلي بلغت 21 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قصف الشوارع والبنى التحتية 14 مليون دولار، وخسائر خطوط الكهرباء عشرة ملايين دولار.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد استشهد 197 فلسطينيا بينهم 58 طفلا و34 سيدة و15 من كبار السن، فيما أصيب أكثر من 1235 فلسطينيا بجروح مختلفة.