بعد رفع العلم الفلسطيني بحي يهودي.. جونسون: لا مكان لمعاداة السامية في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إنه لا مكان في المجتمع لمعاداة السامية ولا يجب أن يواجه اليهود البريطانيون ”عنصرية مخزية“ وذلك بعدما أظهر مقطع مصور على الانترنت أناسا يهتفون بعبارات مؤيدة للفلسطينيين ويرفعون العلم الفلسطيني.

وكان جونسون يرد على المقطع الذي بث في وقت سابق الأحد وأظهر مجموعة سيارات ترفع العلم الفلسطيني وهي تمر وسط منطقة يقطنها يهود في شمال لندن وتعلن تضامنها مع الفلسطينيين من مكبر صوت.

وتحقق الشرطة في الواقعة وقالت إنها ألقت القبض على أربعة.

وقال جونسون على تويتر ”لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا… قبل عيد الأسابيع (شفوعوت)، أساند يهود بريطانيا الذين لا يجب أن يواجهوا عنصرية مخزية مثل التي شهدناها اليوم“.