الأردن.. التحقيق بفيديو يظهر تجاوزات للشرطة بالتعامل مع تجمعات متضامنة مع الفلسطينيين

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، عن فتح تحقيق بفيديوهات أظهرت تجاوزات وصفتها بـ“غير المقبولة وتصرفات فرديه“، مؤكدة أنه“سيحاسب كل مخطئ، وستستمر بحماية حرية التعبير“.

وقال الناطق الإعلامي للأمن العام، في بيان، مساء الأحد:“نحقق بفيديوهات أظهرت تجاوزات غير مقبولة، وتصرفات فردية، وسيحاسب كل مخطئ، وسنستمر بحماية حرية التعبير، ونطلب من الإخوة المواطنين احترام القانون“.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1853905464775197&id=100004672837250

ومنذ أيام، تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الأردنيين في منطقة الكرامة المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، تعبيرًا عن تضامنهم إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة القدس، وقطاع غزة.

وتأتي الفعاليات بدعوة من قوى شعبية ووطنية، رفضًا لممارسات الجيش والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفضًا كذلك للعنف ضد قطاع غزة، فيما طالب المتظاهرون الحكومة بفتح الحدود، والسماح لهم بالعبور إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.

https://www.facebook.com/watch/?v=1148105099037484

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تعامل أحد أفراد الشرطة مع بعض المتظاهرين يرتدي عدد منهم العلم الأردني والعلم الفلسطيني، في أحد التجمعات، واصفين طريقة التعامل بـ“المخجلة“.