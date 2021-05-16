"لجنة المتابعة" تدعو لإضراب شامل في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل الثلاثاء

دعت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات العربية بعد غد الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا، إن الدعوة إلى الإضراب تأتي ”ردًا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح“، وفق تعابير بيان اللجنة التي طالبت بأن ”يكون إضرابًا سلميًا“.

وتشهد العديد من المدن والبلدات العربية في إسرائيل وخاصة تلك التي يسكنها عرب ويهود مواجهات عنيفة استشهد فيها فلسطيني وأصيب المئات.

ودعت اللجنة في بيانها لوقف الحرب على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها أن 188 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء المواجهة المسلحة بين إسرائيل والقطاع منهم 55 طفلا و33 سيدة.

وفي الجانب الإسرائيلي، تشير المعلومات إلى سقوط 10 قتلى بينهم طفلان.