بيان: 38 ألفا لجؤوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، الأحد، إلى أكثر من 38 ألفا، لجؤوا إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القطاع.

وأكدت (الأونروا) في بيان صحفي أنه حتى اليوم، لجأ أكثر من 38,025 شخصًا إلى 48 مدرسة تابعة لها.

وقالت الأونروا: إن ”المراكز الصحية التابعة لها تعمل في الأماكن التي يمكن العمل فيها بشكل آمن، وذلك لتقديم الخدمات الصحية الأولية، وهي خدمات التطبيب عن بعد، والتطعيمات، وتقديم أدوية الأمراض المزمنة، وحالات الحمل الخطر التي تحتاج إلى رعاية“.

وأضافت في بيانها الصحفي أنها ”تحاول بذل كل جهد لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير المعونات لهم“.

ونزح الآلاف من الفلسطينيين في مختلف المناطق في قطاع غزة، نحو المدارس التابعة للأونروا في قطاع غزة، بسبب استمرار الغارات المكثقة، وهربا من المناطق الحدودية، التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.

كما اضطرت العوائل التي تم استهداف بيوتها في الأبراج السكنية، والبيوت العادية إلى مغادرة المنازل نحو هذه المدارس الموزعة على الشمال والجنوب، ومنطقة غزة.

وقصفت الطائرات الحربية عشرات المنازل، التي دمرت بشكل كامل، إضافة إلى مئات البيوت والمرافق التي تعرضت للتدمير الجزئي بفعل الغارات الجوية المتواصلة منذ حوالي أسبوع على غزة.