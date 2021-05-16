إعلام عبري: عشرات الإصابات بانهيار في كنيس يهودي في القدس المحتلة (فيديو)

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد بإصابة العشرات من المتدينين اليهود بعد انهيار مدرج في كنيس يهودي في “ جفعات زئيف“ خلال إقامة إحدى الشعائر الدينية.

عشرات الإصابات إثر انهيار مدرج في كنيس يهودي في جفعات زئيفpic.twitter.com/FwKKwDXixd — إرم نيوز (@EremNews) May 16, 2021

وقالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“، نقلا عن مصادر ”نجمة داوود الحمراء“ الإسعافية، إن الحصيلة الأولية للمصابين تكشف عن إصابة نحو 60 متدينا على الأقل حتى الآن، منهم 10 حالات خطيرة.

وأوضحت أن المنصة التي انهارت في الكنيس -على ما يبدو- أقيمت مؤقتًا لغرض الاحتفال بشعائر السبت.

عاجل للتو: انهيار جزئي بمعبد في جفعات زئيف بالقدس وتسجيل حوالي ٦٠ إصابة /٢#للتو #القدس pic.twitter.com/pSOjPZ2hWV — للتوّ (@LettaoNews) May 16, 2021

وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الكنيس اليهودي لمتابعة الوقائع على الأرض، بينما حلقت في الأجواء طائرات مروحية جاءت للمساعدة في نقل الضحايا لتلقي العلاج.

عقب انهيار الكنيس.. طائرات الاحتلال فوق مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب بلدة حزما شمال شرق القدس، لإجلاء الجرحى pic.twitter.com/dj9cd2OtSo — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2021

وذكرت قناة ”كان“ العبرية أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المستوطنين المتدينين جراء انهيار مدرج في كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في القدس.

إذاعة الجيش:

الكنيس الذي حدث به الانهيار في جفعات زئيف بالقدس كان بداخله 600 مستوطن. اسف جدا لا يوجد واي فاي لتحميل الفيديو pic.twitter.com/BRPVnchWi4 — Osama assi🇵🇸 (@Osamaas9) May 16, 2021

من جهتها، أشارت صحيفة ”معاريف“ إلى أن الكنيس الذي انهارت فيه منصة كان فيه نحو 600 شخص، وأن العشرات منهم أصيبوا.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من حادث سقوط منصة في منطقة ”جبل ميرون“ في مدينة صفد، ما أدى إلى وفاة 40 شخصا وإصابة آخرين.