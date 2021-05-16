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إعلام عبري: عشرات الإصابات بانهيار في كنيس يهودي في القدس المحتلة (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 16:40 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 17:50 GMT

إعلام عبري: عشرات الإصابات بانهيار في كنيس يهودي في القدس المحتلة (فيديو)

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد بإصابة العشرات من المتدينين اليهود بعد انهيار مدرج في كنيس يهودي في " جفعات زئيف" خلال إقامة إحدى الشعائر الدينية. عشرات

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد بإصابة العشرات من المتدينين اليهود بعد انهيار مدرج في كنيس يهودي في “ جفعات زئيف“ خلال إقامة إحدى الشعائر الدينية.

وقالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“، نقلا عن مصادر ”نجمة داوود الحمراء“ الإسعافية، إن الحصيلة الأولية للمصابين تكشف عن إصابة نحو 60 متدينا على الأقل حتى الآن، منهم 10 حالات خطيرة.

وأوضحت أن المنصة التي انهارت في الكنيس -على ما يبدو- أقيمت مؤقتًا لغرض الاحتفال بشعائر السبت.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الكنيس اليهودي لمتابعة الوقائع على الأرض، بينما حلقت في الأجواء طائرات مروحية جاءت للمساعدة في نقل الضحايا لتلقي العلاج.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المستوطنين المتدينين جراء انهيار مدرج في كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في القدس.

من جهتها، أشارت صحيفة ”معاريف“ إلى أن الكنيس الذي انهارت فيه منصة كان فيه نحو 600 شخص، وأن العشرات منهم أصيبوا.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من حادث سقوط منصة في منطقة ”جبل ميرون“ في مدينة صفد، ما أدى إلى وفاة 40 شخصا وإصابة آخرين.

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