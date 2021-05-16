العاهل الأردني: اتصالات مكثفة مع الأطراف الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية الفلسطينيين

كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد عن ”وجود جهود مكثفة واتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وممتلكاتهم“، مبينا بأن هناك ”تعاونا وتنسيقا عربيا على مختلف المستويات، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية“.

وشدد العاهل الأردني خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني وعددا من رؤوساء لجان المجلس، على موقف الأردن ”الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة“.

وأكد وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن ”المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية“.

وقال العاهل الأردني خلال اللقاء إنها ”لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا“.

وجدد تحذيره من أن عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيفجر الأوضاع في المنطقة، لافتا إلى أن هناك رسائل إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية ودورا داعما بشكل أكبر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

إلى ذلك، شدد الملك عبدالله الثاني على جهود الأردن المستمرة لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي، ومواصلة تعزيز قدرات المستشفى الميداني الأردني في غزة وجميع المحطات العلاجية في الضفة الغربية.