الأمم المتحدة تطالب بوقف القتال في غزة وإسرائيل فورا وتحذر من أزمة إقليمية

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة الأحد، على وقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبهًا مجلس الأمن إلى أن القتال يمكن أن يفضي إلى أزمة إقليمية: ”لا يمكن احتواؤها“.

وقال أنطونيو غوتيريش، في مستهل اجتماع للمجلس عبر تقنية الفيديو، يشارك فيه العديد من الوزراء: ”المجزرة تواصلت اليوم. دوامة إهراق الدماء والرعب والتدمير، يجب أن تتوقف فورًا“.

وأفاد دبلوماسيون، أنه يتم التفاوض في موازاة ذلك على بيان للمجلس، لكن تأييد الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد صباح الأحد، علمًا أنها ترفض إصدار أي بيان منذ أسبوع، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

وأضاف غوتيريش: ”يجب أن تتوقف المواجهات فورًا. يجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من جهة، والقصف الجوي والمدفعي من جهة أخرى“.

واعتبر أن: ”المواجهات تهدّد بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة عنف، لها تداعيات مدمرة على الشعبين وعلى المنطقة برمتها“، لافتًا إلى أن التصعيد: ”يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها، وإلى مزيد من تشجيع التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة بكاملها“.

وزير الخارجية الفلسطيني: جرائم حرب

إلى ذلك، ندّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بشدّة، في اجتماع مجلس الأمن الأحد، بـ“عدوان“ إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف خلال اجتماع طارئ للمجلس، عبر الفيديو: ”لا يريد البعض استخدام هذه الكلمات، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنهم يعرفون أنها الحقيقة“.

مصر: الاستفزازات الإسرائيلية غير مسبوقة

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تعمل على وقف العمليات العسكرية الحالية ومنع أي استفزازات في القدس.

‏‎وأكد شكري، خلال كلمته اليوم الأحد، أمام مجلس الأمن، أنه لابد من تفعيل دور الرباعية الدولية لإحياء عملية السلام، مشيرا إلى أن مصر لا ترى سبيلا لتحقيق السلام بالمنطقة إلا بحصول الفلسطينيين على دولتهم.

‏وأشار إلى أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة وحفظ الدماء، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة غير مقبولة .

‏‎ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توسع النشاط الاستيطاني وتزايد الممارسات الإسرائيلية، منوها بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عانت من تدهور كبير على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

‏‎وأكد أنه لا استقرار أو سلام في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية، وأن العمليات الإسرائيلية على غزة تهدد مستقبل السلام في المنطقة.

ودعا مجلس الأمن إلى احتواء التصعيد الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن الاستفزازات الإسرائيلية في القدس غير مسبوقة.

إسرائيل تحمل حماس مسؤولية إشعال النزاع

وفي ذات السياق، حمل سفير اسرائيل في الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن حركة حماس مسؤولية إشعال النزاع بين الفلسطينيين والدولة العبرية.

وقال جلعاد أردان إن التصعيد ”كان متعمدا بشكل كامل من حماس لتحقيق مكاسب سياسية“، لافتا الى أن الدولة العبرية حاولت تهدئة التوتر في القدس الشرقية المحتلة.

الصين تأسف لعرقلة واشنطن إصدار بيان

من جهة أخرى، أعربت الصين عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو: ”بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد“.

وأضاف: ”ندعو الولايات المتحدة الى تحمل مسؤولياتها“.

وعمدت الولايات المتحدة الى إرجاء اجتماع مجلس الأمن منذ الأسبوع الماضي ولم تظهر حماسة لإصدار بيان.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معلنة أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس.

وطالب وزير الخارجية الصيني بوقف فوري لاطلاق النار مناشدا مجلس الأمن القيام بـ“تحرك قوي“ يشمل تكرار تأييده لحل الدولتين.

وأكد استعداد الصين لاستضافة مفاوضات بين ممثلين لكل من اسرائيل والفلسطينيين.