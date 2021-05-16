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إصابة 7 جنود إسرائيليين في حادث دهس بالقدس المحتلة (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 14:18 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 14:50 GMT

إصابة 7 جنود إسرائيليين في حادث دهس بالقدس المحتلة (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة 7 من جنود حرس الحدود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت بالقدس المحتلة. وأفادت المصادر، بأن اثنين من جنود

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة 7 من جنود حرس الحدود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت بالقدس المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن اثنين من جنود الاحتلال المصابين في عملية الدهس، هم بحالة خطرة.

وقال روعي شارون، مراسل قناة ”كان“ العبرية، إن فلسطينيًا نفّذ محاولة دهس في حي ”الشيخ جراح“ استهدف فيها عددًا من الجنود الإسرائيليين، ما أدى لوقوع 7 إصابات بينهم.

ونقلت مصادر عن قوات جيش الاحتلال، أن منفذ عملية الدهس استشهد بعد إطلاق عدد من الجنود النار عليه، وهو داخل سيارته.

تأتي تلك العملية، وسط حالة من التصعيد شهدها حي الشيخ جراح منذ أسابيع، ما لبث أن شمل القدس و الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة، حيث انتقلت المعركة إلى السماء، وباتت الصواريخ الفلسطينية تجوب فضاء قطاع غزة نحو ”تل أبيب“ وعسقلان، وغيرها، فيما تنهمر الصواريخ الإسرائيلية على بيوت الفلسطينيين كل يوم.

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