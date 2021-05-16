إصابة 7 جنود إسرائيليين في حادث دهس بالقدس المحتلة (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة 7 من جنود حرس الحدود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت بالقدس المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن اثنين من جنود الاحتلال المصابين في عملية الدهس، هم بحالة خطرة.

اولي:

إصابة 6 من عناصر شرطة الاحتلال في عملية الدهس الأخيرة عند حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إحدى الإصابات لا زالت عالقة تحت عجلات السيارة التي نُفذت من خلالها العملية.#Plastineunderattack #القدس #Gaza_Under_Attack #GenociedinGaza #FreePalaestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/J6RswY6tA5 — #فلسطيني (@mohammadqasem13) May 16, 2021

وقال روعي شارون، مراسل قناة ”كان“ العبرية، إن فلسطينيًا نفّذ محاولة دهس في حي ”الشيخ جراح“ استهدف فيها عددًا من الجنود الإسرائيليين، ما أدى لوقوع 7 إصابات بينهم.

أولي| مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب داخل مركبته في الشيخ جراح بالقدس pic.twitter.com/ge84j69Viz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2021

ونقلت مصادر عن قوات جيش الاحتلال، أن منفذ عملية الدهس استشهد بعد إطلاق عدد من الجنود النار عليه، وهو داخل سيارته.

من مكان عملـ.ـية الدهـ.ـس في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.. 6 إصابات بين عناصر شرطة الاحتلال pic.twitter.com/uilRnG2Jsx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2021

تأتي تلك العملية، وسط حالة من التصعيد شهدها حي الشيخ جراح منذ أسابيع، ما لبث أن شمل القدس و الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة، حيث انتقلت المعركة إلى السماء، وباتت الصواريخ الفلسطينية تجوب فضاء قطاع غزة نحو ”تل أبيب“ وعسقلان، وغيرها، فيما تنهمر الصواريخ الإسرائيلية على بيوت الفلسطينيين كل يوم.