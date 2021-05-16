لابيد: نتنياهو يخلط الاعتبارات الأمنية بأهدافه السياسية في الهجوم على غزة

هاجم زعيم كتلة التغيير المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بخلط أهداف سياسية بأخرى عسكرية، خلال الهجوم على غزة.

ورأت الكتلة، أن نتنياهو يريد تمديد العملية طالما بقي التفويض، لتشكيل الحكومة بيد يائير لابيد، وأنه يخلط الاعتبارات الأمنية مع الاعتبارات السياسية، خلال هذه العملية.

وبحسب موقع ”واللا“ العبري، فقد هاجم زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لاببد، نتنياهو، في اليوم السابع من عملية حارس الأسوار

ونقل الموقع عن لابيد قوله: ”إذا كانت لدينا حكومة، فلن تتدخل الاعتبارات الأمنية في الاعتبارات السياسية، لماذا تندلع الأحداث دائمًا في الوقت المناسب تمامًا لرئيس الوزراء؟!“.

كما سبق أن اتهم رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، نتنياهو بالتعاون مع حماس، وقال في مقابلة مع القناة ”12“ العبرية، إن: ”الغرض من العملية هو تحسين الرأي العام قبل الانتخابات الخامسة“، لافتًا إلى أن: ”نتنياهو سيمدد العملية ما دام تفويض تشكيل الحكومة، بيد لابيد“.

وأشار ”واللا“، إلى أنه: ”بقيت لدى لابيد 18 يومًا للتفويض، لكن بعد إعلان رئيس حزب يمينا، أن الانضمام إلى حكومة التغيير، أصبح غير مطروح على الطاولة بالنسبة له، فإنه لا توجد حاليًا مسارات واقعية للكتلة المعارضة لنتنياهو، لتشكيل حكومة“.