16 شهيدا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلي على حي الرمال في غزة

استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، في غارات نفذتها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على حي الرمال بقطاع غزة، في حملة متواصلة منذ أيام.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ”عدد شــهداء مجزرة الاحتلال بشارع الوحدة في حي الرمال ارتفع إلى 16 عقب انتشال جثمان الشهيدة سعدية يوسف الكولك (28 عاما) من تحت الركام“.

ارتفاع عدد شــهـ…. ـداء مجزرة الاحتـ ـلال بشارع الوحدة في حي الرمال إلى 16 عقب انتشال جثـ.ـمان الشهيـ.. .ـدة سعدية يوسف الكولك (28 عاما) من تحت الركام#GazaUnderAttack — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021

ونشر المركز جانبا من عمليات البحث تحت ركام المنازل المدمرة بقصف الاحتلال، تظهر الدمار الهائل الذي تعرضت له، جراء الاستهداف الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم.

#صور | جانب من عمليات البحث تحت ركام المنازل المدمرة بقصف الاحتلال، ليلة أمس، في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/oEKyY8cJWu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021

وأظهرت صور تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشال طفلة صغيرة وهي على قيد الحياة من وسط ركام منزل تعرض لقصف قوات الاحتلال في ليلة شهدت تصعيدا في الهجمات على القطاع.

من جهة أخرى قال سلامة معروف، وهو رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال ”قصفت فجر اليوم مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بشارع الثورة وسط المدينة ما تسبب بتدمير مبنى وزارة العمل كليا وأضرار بليغة بمقر وزارة التنمية ومخزن العهُد التابع لها فضلا عن الأضرار الكبيرة في البيوت المحيطة بالمكان“.

وأضاف معروف: ”يشكل استهداف مقري وزارتي العمل والتنمية بغزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، كما يعد استهداف متعمد وإعاقة لجهود الإغاثة التي تقوم بها وزارة التنمية لأبناء شعبنا المهدمة بيوتهم والمتضررين من العدوان“.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أسبوع إلى 174 شهيداً.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي في غزة بلغ 174 شهيداً من بينهم 47 طفلاً و29 سيدة، إضافة إلى 1200 إصابة بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لازالت تقوم بالبحث تحت الركام عن ضحايا محتملين.