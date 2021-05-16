وزير خارجية قطر يدعو أمام هنية لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية" على غزة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله في الدوحة مساء السبت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المجتمع الدولي إلى التحرّك لوقف ”الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية“ على قطاع غزة.

ومنذ الإثنين يشنّ الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس التي أطلقت من جانبها مئات الصواريخ على الدولة العبرية.

وقال وزير الخارجية القطري في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنّه يجب على ”المجتمع الدولي أن يتحرّك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتكرّرة ضدّ المدنيين في غزة والمسجد الأقصى المبارك“.

وشدّد الوزير على ”موقف قطر الرافض لهذه الاعتداءات“، مجدّداً التأكيد على ”وقوف دولة قطر إلى جانب الأشقّاء الفلسطينيين والرفض القاطع للمساس بالمقدّسات الإسلامية“.

وتُعتبر الدوحة قريبة من حركة حماس وهي تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي مكّنها على الدوام من التوسّط بين الطرفين.

من جهته ثمّن رئيس المكتب السياسي لحماس، موقف قطر ”حكومة وشعباً من القضية الفلسطينية، لا سيّما في الأحداث الأخيرة“.

ونقل البيان عن هنية تأكيده ”على أهمية هذا الدور وأهمية وجود موقف عربي موحّد في هذه اللحظة المهمّة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني“.

وأتى اجتماع هنية بوزير الخارجية القطري في اليوم الذي دمّرت فيه غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضمّ مكاتب لقناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.