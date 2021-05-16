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الآلاف يتظاهرون دعماً للفلسطينيين في عدد من المدن الكندية
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 1:18 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 2:35 GMT

الآلاف يتظاهرون دعماً للفلسطينيين في عدد من المدن الكندية

تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى السبت للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بـ"تحرير فلسطين" ووقف "جرائم الحرب" التي ترتكبها،  إسرائيل في قطاع

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المصدر: أ ف ب

تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى السبت للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بـ“تحرير فلسطين“ ووقف ”جرائم الحرب“ التي ترتكبها،  إسرائيل في قطاع غزة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أنّ المتظاهرين في مونتريال تجمّعوا بالآلاف في ساحة بوسط المدينة رافعين لافتات كتب على إحداها ”القدس للفلسطينيين“ ومردّدين هتافات من بينها ”فلسطين حرّة“ و“إسرائيل إرهابية“.

وقبيل هذه التظاهرة تجمّع مناوئون لإسرائيل أمام القنصلية العامة للدولة العبرية في غرب مونتريال للتنديد بالغارات التي تشنّها على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية العامة لافتات تتّهم الدولة العبرية بانتهاك القوانين الدولية وتدعوها إلى ”التوقف عن قتل الأطفال“، قبل أن يغادروا المكان للانضمام إلى التظاهرة التي جرت في وسط مونتريال.

وقال متحدث باسم الشرطة إنّ التظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية جرت بهدوء باستثناء واقعة واحدة جرى خلالها كسر زجاج وأوقفت الشرطة الشخص الذي قام بذلك.

وكان المتظاهرون توجّهوا إلى مبنى القنصلية في موكب سيّار رافعين أعلاماً فلسطينية ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم.

وجرت تظاهرة مماثلة السبت في العاصمة الاتّحادية أوتاو وقد طالب فيها المتظاهرون بشكل خاص المجتمع الدولي بالتدخّل لصالح الفلسطينيين.

ومن المقرّر تنظيم تظاهرة أخرى مساء السبت في تورونتو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

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