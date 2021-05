الآلاف يتظاهرون دعماً للفلسطينيين في عدد من المدن الكندية

تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى السبت للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بـ“تحرير فلسطين“ ووقف ”جرائم الحرب“ التي ترتكبها، إسرائيل في قطاع غزة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أنّ المتظاهرين في مونتريال تجمّعوا بالآلاف في ساحة بوسط المدينة رافعين لافتات كتب على إحداها ”القدس للفلسطينيين“ ومردّدين هتافات من بينها ”فلسطين حرّة“ و“إسرائيل إرهابية“.

وقبيل هذه التظاهرة تجمّع مناوئون لإسرائيل أمام القنصلية العامة للدولة العبرية في غرب مونتريال للتنديد بالغارات التي تشنّها على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية العامة لافتات تتّهم الدولة العبرية بانتهاك القوانين الدولية وتدعوها إلى ”التوقف عن قتل الأطفال“، قبل أن يغادروا المكان للانضمام إلى التظاهرة التي جرت في وسط مونتريال.

At Nathan Phillips Square to join the enormous demonstration in solidarity with #Palestine and #Palestinians under Israeli occupation and bombardment.

Canada must end colonial violence at home and abroad. #FromTurtleIslandToPalestine #CdnPoli #SaveGaza #FreePalestine pic.twitter.com/ANsqkUMbqK

— SURJ Toronto – Defund Toronto Police (@SURJto) May 15, 2021