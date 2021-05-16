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غوتيريش يبدي "انزعاجه الشديد" لتدمير إسرائيل مبنى في غزة يضمّ مكاتب إعلامية
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 0:47 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 1:05 GMT

غوتيريش يبدي "انزعاجه الشديد" لتدمير إسرائيل مبنى في غزة يضمّ مكاتب إعلامية

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت "سخطه" لحصيلة القتلى المدنيّين في غزة وأعرب عن "انزعاجه الشديد" لتدمير سلاح الجوّ الإسرائيلي مبنىً في

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المصدر: أ ف ب

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت ”سخطه“ لحصيلة القتلى المدنيّين في غزة وأعرب عن ”انزعاجه الشديد“ لتدمير سلاح الجوّ الإسرائيلي مبنىً في القطاع الفلسطيني يضمّ مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام في بيان إنّ غوتيريش شعر ”بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بنايةً شاهقةً في مدينة غزّة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظّمات الإعلامية الدولية“.

وأضاف أنّ الأمين العام أبدى ”سخطه“ بسبب ”تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيّما مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية“.

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