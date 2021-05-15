مسلحون يفتحون النار على جنود إسرائيليين قرب حاجز قلنديا

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن قوات تابعة له قرب حاجز قلنديا تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.

ولم يكشف الجيش مزيدا من التفاصيل حول العملية المسلحة التي تعرض لها بالقرب من الحاجز.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة توثق دوي تبادل كثيف لإطلاق النار قرب الحاجز على حد التعليقات التي يتم سماعها في تلك المقاطع.

وحاجز قلنديا هو حاجز عسكري يقع شمال مدينة القدس يربطها بمدينة قلنديا التي تبعد عن القدس 11كم، وعادة ما تعمد قوات الاحتلال إلى إغلاقه لمزاعم تتعلق بالأمن وتعرض جنود لإلقاء الحجارة من قبل الفلسطينيين، ما يتسبب بأزمة سير خانقة وتوقف حركة التنقل بين القدس وقلنديا.