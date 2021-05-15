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إسرائيل تقصف برج الأندلس غرب مدينة غزة وعشرات الصواريخ تستهدف تل أبيب وأسدود
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 21:06 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 21:55 GMT

إسرائيل تقصف برج الأندلس غرب مدينة غزة وعشرات الصواريخ تستهدف تل أبيب وأسدود

أكدت مصادر محلية في قطاع غزة تعرض برج الأندلس غرب مدينة غزة لقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية منتصف ليل السبت/الأحد. وقالت المصادر إن البرج تم استهدافه بأربعة

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المصدر: فريق التحرير

أكدت مصادر محلية في قطاع غزة تعرض برج الأندلس غرب مدينة غزة لقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية منتصف ليل السبت/الأحد.

وقالت المصادر إن البرج تم استهدافه بأربعة صواريخ، ناقلين عن شهود عيان استمرار سماعهم أصوات تحليق الطائرات في سماء المنطقة.

وبحسب نشطاء، فإن البرج المستهدف هو برج سكني يتكون من 10 طوابق، وتم قصف 3 شقق فيه ولم يتم تدميره بالكامل حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وبرج الأندلس يقع مقابل برج هنادي الذي تم قصفه وتدميره في بداية التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، فجر اليوم الأحد، توجيه ضربة صاروخية ”كبيرة“ استهدفت تل أبيب وأسدود ومناطق في وسط وجنوب إسرائيل، وذلك ردا على قصف إسرائيل برج الجلاء وتدميره.

وقال تقارير إعلامية إن الصواريخ وصلت إلى منطقة هشارون في شمال تل أبيب في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة من قبل الفصائل الفلسطينية.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب بعد دقائق من إعلان كتائب القسام إطلاق الضربة الصاروخية الجديدة، وسط أنباء عن سقوط حوالى 42 صاروخا في تل أبيب ووسط إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية.

 

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