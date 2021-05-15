إسرائيل تقصف برج الأندلس غرب مدينة غزة وعشرات الصواريخ تستهدف تل أبيب وأسدود

أكدت مصادر محلية في قطاع غزة تعرض برج الأندلس غرب مدينة غزة لقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية منتصف ليل السبت/الأحد.

وقالت المصادر إن البرج تم استهدافه بأربعة صواريخ، ناقلين عن شهود عيان استمرار سماعهم أصوات تحليق الطائرات في سماء المنطقة.

وبحسب نشطاء، فإن البرج المستهدف هو برج سكني يتكون من 10 طوابق، وتم قصف 3 شقق فيه ولم يتم تدميره بالكامل حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وبرج الأندلس يقع مقابل برج هنادي الذي تم قصفه وتدميره في بداية التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، فجر اليوم الأحد، توجيه ضربة صاروخية ”كبيرة“ استهدفت تل أبيب وأسدود ومناطق في وسط وجنوب إسرائيل، وذلك ردا على قصف إسرائيل برج الجلاء وتدميره.

מטחים ללא הפסקה לדרום, המרכז והשפלה: תיעוד משמי תל אביב@pozailov1

(צילום: מנדי ריזל) pic.twitter.com/Na3tVgUiRp — Irshadyousuf (@Irshadyousuf16) May 15, 2021

وقال تقارير إعلامية إن الصواريخ وصلت إلى منطقة هشارون في شمال تل أبيب في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة من قبل الفصائل الفلسطينية.

לא עמדו בזמנים, איחור של 9 דקות ממרפסת הדירה תל אביב 2021 pic.twitter.com/TUmVl3fRYp — Mira Solomonov (@MiraSolomonov) May 15, 2021

ودوت صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب بعد دقائق من إعلان كتائب القسام إطلاق الضربة الصاروخية الجديدة، وسط أنباء عن سقوط حوالى 42 صاروخا في تل أبيب ووسط إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية.