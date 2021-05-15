الجيش السوداني يسلم النيابة العامة 7 من عناصره متهمين بإطلاق النار في أحداث "ذكرى الاعتصام"

سلم الجيش السوداني، اليوم السبت، النيابة العامة 7 من منتسبيه متهمين بإطلاق النار في أحداث ”ذكرى الاعتصام“ خلال الأيام الماضية، ورفع الحصانة لتقديمهم إلى محاكمات تتصل بقتل شخصين وجرح 38 آخرين.

وعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اجتماعا في بيت الضيافة اليوم، مع عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الدفاع والنائب العام، ناقش ملف الموقوفين في الأحداث وتسليمهم للنيابة لمحاكمتهم.

وبحسب الإعلام العسكري، تسلم النائب العام النتائج النهائية للتحقيق الذي أجرته القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث أثبتت التحريات ضلوع 7 متهمين من الجيش في إطلاق الرصاص تجاه المواطنين من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر: ”شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر، في الذكرى الثانية لمذبحة الاعتصام“.

وأضاف عمر: ”قابلنا اليوم القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص و 92 مشتبهاً به من منتسبي القوات المسلحة السودانية“.

وأفاد الوزير، في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، بأنه ”تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام، الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة“.

ووقعت أحداث ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للجيش، الثلاثاء الماضي، بالعاصمة الخرطوم، حيث أدت إلى مقتل شخصين وجرح 38 آخرين.