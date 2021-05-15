وزارة الصحة: إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 28 مواطنا أصيبوا، اليوم السبت، خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية بين الشبان والقوات الإسرائيلية، أثناء إحياء الفلسطينيين للذكرى الـ73 للنكبة، وإن بعضهم في ”حالة خطرة“.

وشهدت مدينة رام الله، اليوم السبت، مسيرة شارك فيها المئات بعد التوقف لمدة 73 ثانية هي عدد سنوات النكبة، كما قاموا بإطلاق بالونات بألوان العلم الفلسطيني.

وذكرت الوزارة، في بيان، ”أن 16 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات بالقرب من مدينة نابلس، منها إصابتان خطيرتان“.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، يوم أمس الجمعة، مقتل 11 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في أعلى حصيلة يومية منذُ ما يزيد على 10 سنوات.

وشهدت مدن وقرى فلسطينية أخرى في الضفة الغربية مواجهات أصيب فيها عدد من الشبان بالرصاص الحي والمطاطي.

كما شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة مركزية في بلدة سخنين في إسرائيل بمناسبة ذكرى النكبة، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تضامنية مع غزة، منها ”من غزة إلى سخنين شعب حي ما بلين“، و“غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع“، و“يا غزة لا تهتزي كلك بطولة“، و“غزة بالروح بالدم نفديك يا فلسطين“.

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية في سخنين: ”لن نسمح بنكبة ثانية نحن هنا صامدون وهذا وطننا وليس لنا وطن سواه“.

وأضاف في كلمة أثناء المسيرة: ”هناك في اللد شعب يحمي اللد وفي حيفا شعب يحمي حيفا وفي عكا شعب يحمي عكا“.

وتشهد بعض المدن في إسرائيل، خاصة تلك التي يسكن فيها عرب ويهود، مواجهات مستمرة منذ أيام.

وقال بركة: إن ”عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذه المواجهات وصل إلى 800 معتقل“.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تغريدة على ”تويتر“، اليوم: ”يواصل حوالي 15 ألفا من أفراد الشرطة وحرس الحدود العمل على مدار الساعة بقوات معززة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك الوحدات الخاصة، سواء في أماكن أعمال الشغب العنيفة أو أماكن سقوط الصواريخ؛ من أجل استعادة النظام والأمن والحفاظ على سلامة المواطنين“.