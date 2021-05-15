آلاف العراقيين ينظمون وقفات احتجاجية لمساندة الفلسطينيين (صور)

نظم آلاف العراقيين، اليوم السبت، وقفات احتجاجية في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات لمساندة الفلسطينيين.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأحزاب سياسية أخرى، مثل الحزب الإسلامي العراقي، وتحالف الفتح.

وتجمع آلاف المواطنين، في ساحة التحرير معقل التظاهرات الرئيس، وسط العاصمة بغداد، في وقت تجمع آخرون، في مختلف محافظات البلاد.

ورفع المتظاهرون، شعارات ولافتات تندد بالعدوان على غزة، وتطالب بوقف القصف.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في كلمة الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ألقاها نيابة عنه ممثله إبراهيم الجابري: إن ”القدس لجميع الأديان وليس لليهود وحدهم“.

ولفت إلى أنه ”من المؤسف أن تتسلط ثلة من الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من منازلهم“، مبينًا أن ”القدس لجميع الأديان وليس لليهود وحدهم وإسرائيل تحاول إخضاع الشعوب المظلومة وبالأخص الشعب الفلسطيني“.

وأضاف أن ”الله وعد المؤمنين بالنصر المؤزر وكان وعد الله مفعولا والمقاومة الفلسطينية حققت انتصارات كبيرة ضد العدو الإسرائيلي“.

فيما قال الحزب الإسلامي العراقي: إن ”وقفتنا التضامنية تأكيد على أن مكانة فلسطين عامة والقدس وغزة خاصة ستبقى متقدمة في وجداننا ومواقفنا“.