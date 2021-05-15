الطيران الإسرائيلي يقصف منزل نائب رئيس حماس خليل الحية شرق غزة

قصف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطيران الإسرائيلي أغار على منزل خليل الحية في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف منزل نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، حيث جرى استهداف منزله خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام 2014، ما أدى إلى مقتل نجله أسامة وزوجته وابنهما.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية عددًا من الأهداف ومنازل المواطنين في جباليا، وخانيونس، شمال غزة، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية في تلك المنازل، فيما دمر بعضها بالكامل.

يذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 140 فلسطينيًا بينهم 39 طفلًا و22 امرأة، فيما أصيب 1038 آخرون بجراح مختلفة.