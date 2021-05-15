نقابة الصحفيين: تدمير مقار 45 مؤسسة إعلامية بالكامل خلال القصف الإسرائيلي على غزة

أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ عدة أيام، أدى إلى تدمير مقار 45 مؤسسة إعلامية بشكل كامل، مشيرا إلى أن معظم تلك المؤسسات توقفت عن العمل.

وقال نائب النقيب، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”المؤسسات الصحفية العاملة في قطاع غزة هي من أكثر الفئات المتضررة من تدمير الطيران الإسرائيلي للأبراج السكنية“، لافتا إلى أن ”مؤسسات إعلامية دولية وعربية تأثرت بسبب قصف مراكزها الرئيسية“.

وأضاف الأسطل، أن ”نقابة الصحفيين رصدت تدمير مقرات لوكالات أنباء عالمية، وخسارة كامل المعدات“، مشيرا إلى أن ”الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى منع التغطية الإعلامية لجرائمه في قطاع غزة“.

وأشار إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية تؤكد وجود مخطط إسرائيلي لارتكاب جريمة بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية بغزة.

وبين الأسطل، أن النقابة ”رصدت إصابة 50 صحفيا جراء الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي“، مشددا على ”ضرورة التحرك الدولي العاجل من أجل حماية الصحفيين والسماح لهم بممارسة عملهم في نقل الحقيقة بحرية كاملة“.

وتابع: ”سنلجأ لاحقا للمجتمع الدولي والمحاكم الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين، كما وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم“.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي دمر عدة أبراج سكنية في قطاع غزة، بينها ثلاثة أبراج هي: ”الشروق والجوهرة والجلاء“، تضم مقرات مؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة عدد كبير من المؤسسات الإعلامية على ممارسة مهامها.