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الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الجلاء" وسط مدينة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 12:31 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 13:15 GMT

الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الجلاء" وسط مدينة غزة (فيديو)

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، على برج مدني جديد في قطاع غزة؛ ما أدى لتدميره بالكامل. وقصفت الطائرات الحربية بأربعة صواريخ برج الجلاء، الذي

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المصدر: غزة - إرم نيوز

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، على برج مدني جديد في قطاع غزة؛ ما أدى لتدميره بالكامل.

وقصفت الطائرات الحربية بأربعة صواريخ برج الجلاء، الذي يقع في وسط مدينة غزة؛ ما أدى لانهياره وخلف دمارا كبيرا جدا وواسعا.

ويضم برج الجلاء العديد من المكاتب الصحفية والدولية، كما يضم العديد من الشقق المدنية التي تعود للمدنيين في غزة، حيث يضم البرج أكثر من 60 شقة، تشمل إلى جانب المكاتب الإعلامية، عيادات ومكاتب محاماة، إضافة إلى شقق سكنية.

وقبل ذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية برج هنادي، الواقع غرب غزة، وبرج الجوهرة وسط مدينة غزة، وبرج الشروق الذي يضم معظم وسائل الإعلام المحلية والدولية.

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