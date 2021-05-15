الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الجلاء" وسط مدينة غزة (فيديو)

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، على برج مدني جديد في قطاع غزة؛ ما أدى لتدميره بالكامل.

وقصفت الطائرات الحربية بأربعة صواريخ برج الجلاء، الذي يقع في وسط مدينة غزة؛ ما أدى لانهياره وخلف دمارا كبيرا جدا وواسعا.

انهيار برج الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية عالمية في #غزة جراء غارات إسرائيليةpic.twitter.com/CpIWDsnfWb — إرم نيوز (@EremNews) May 15, 2021

ويضم برج الجلاء العديد من المكاتب الصحفية والدولية، كما يضم العديد من الشقق المدنية التي تعود للمدنيين في غزة، حيث يضم البرج أكثر من 60 شقة، تشمل إلى جانب المكاتب الإعلامية، عيادات ومكاتب محاماة، إضافة إلى شقق سكنية.

وقبل ذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية برج هنادي، الواقع غرب غزة، وبرج الجوهرة وسط مدينة غزة، وبرج الشروق الذي يضم معظم وسائل الإعلام المحلية والدولية.