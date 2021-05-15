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حماس تعلن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه تل أبيب ردا على مجزرة مخيم الشاطئ
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 10:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 11:24 GMT

حماس تعلن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه تل أبيب ردا على مجزرة مخيم الشاطئ

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية؛ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ في غزة، التي سقط فيها عدد من الشهداء،

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية؛ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ في غزة، التي سقط فيها عدد من الشهداء، بينهم 6 أطفال؛ نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 30 صاروخا سقطت على تل أبيب، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالمدينة الساحلية.

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ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان تل أبيب، بضرورة البقاء في الملاجئ، وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من تل أبيب؛ نتيجة القصف الصاروخي.

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كما أعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة موديعين غرب رام الله في الضفة الغربية، إضاقة إلى استهداف سديروت وعسقلان بصواريخ.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وابلا من الصواريخ أطلق على غوش دان وشارون والشفلة.

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