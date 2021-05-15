الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 139 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 139 شهيدا وأكثر من ألف إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن ”حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الإثنين الماضي، ارتفعت إلى 139 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 1000 إصابة بينهم حالات خطيرة“، مضيفة أن ”من بين الشهداء 31 طفلا و20 امرأة، كما لحق دمار كبير في منازل وشقق سكنية وممتلكات المواطنين“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وواصلت الطائرات الحربية شن عشرات الغارات لليوم السادس على التوالي، حيث قصفت في ساعات متأخرة من مساء أمس مسجدًا، وبيتًا مما أدى إلى استشهاد 3 شهداء، وإصابة عدد آخر منهم، كما قصفت منزلاً لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 9 أشخاص من عائلة واحدة.

وشاركت المدفعية بالإضافة للزوارق الحربية، قصف المناطق الحدودية من قطاع غزة، حيث تركز القصف على منازل المواطنين والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل في منطقتي الشجاعي وبيت حانون.