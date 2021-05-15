شركة كهرباء غزة تحذر من انهيار قطاعات حيوية نتيجة نقص الطاقة

حذرت شركة كهرباء قطاع غزة، اليوم السبت، من انهيار قطاعات حيوية واسعة جراء تعطل عدد من الخطوط الناقلة للكهرباء في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على غزة.

وقالت الشركة في بيان: ”تعطل ثمانية خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر من أصل عشرة خطوط، وذلك نتيجة القصف الذي طال مناطق واسعة في قطاع غزة“.

وأضافت أن ”قدرة الخطوط المتعطلة 100 ميغاوات، وأن الشركة تحذر من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة“.

ودعت الشركة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي لليلة الثانية على التوالي، منطقة شمال قطاع غزة بعشرات الغارات، ما خلف دماراً واسعاً في منطقة جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، جراء عمليات القصف هذه.

كما تواصل إسرائيل شن غارات على أهداف متفرقة في القطاع، ما أدى لتضرر كبير في البنى التحتية لشركة الكهرباء، وانقطاع التيار بشكل كامل عن مناطق واسعة في قطاع غزة.

ومنذ التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، تفاقمت أزمة الكهرباء حيث ازدادت ساعات قطع التيار الكهربائي عن غالبية المناطق لأكثر من 12 ساعة، كما دمر القصف الإسرائيلي العديد من شبكات مولدات الكهرباء البديلة الخاصة، التي كانت تعوض فترات انقطاع التيار الكهربائي.