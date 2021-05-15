صفقة تبادل بين الأسد والمعارضة السورية تنهي قصة مأساوية لطفلين وأمهما

أفرجت المخابرات السورية عن الطفلين، محمد وشفان السنكي، ووالدتهما نسرين محيي الدين وانلي، في صفقة تبادل أسرى مع المعارضة، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر قصص المعتقلين مأساوية.

واحتجزت المخابرات الجوية، أحد أجنحة الأمن السورية التي تتبع الرئيس بشار الأسد، الأم وطفليها حين كانا في الثامنة والعاشرة من العمر، في عام 2011 كرهائن بهدف إجبار والدهما العقيد المنشق بسام السنكي على تسليم نفسه.

وأمضت الأم وطفلاها كل تلك السنوات في أقبية المخابرات الجوية من دون محاكمة، حيث فشلت كل محاولات الأب وفصائل المعارضة ومناشدات المنظمات الإنسانية في الإفراج عنهم، قبل أن تتم صفقة تبادل أسرى عشية عيد الفطر.

وأظهرت صورة للعائلة بعد أن التقت أخيراً، محمد وشفان وقد أصبحا شابين أطلق أحدهما لحيته، ويفوق الآخر والديه في الطول، فيما بدَوا بصحة جيدة، ربما اكتسباها في الفترة التي أعقبت عقد صفقة التبادل في آذار/مارس الماضي بين نظام الأسد و“الجيش الوطني“ المعارض.

وتلجأ المخابرات السورية بأجنحتها المتعددة، لتحسين ظروف الاعتقال وتوفير الطعام لمن سيتم الإفراج عنه، لضمان نجاح صفقات التبادل، حيث تهدد حالة المعتقلين فيما لو خرجوا وآثار التعذيب والاعتقال بادية عليهم بفشل الصفقات، فيما يقضي عدد كبير من المعتقلين تحت التعذيب، بحسب منظمات حقوقية.

والعقيد المنشق بسام السنكي وعائلته، من أهالي حي ركن الدين الدمشقي الذي تقطنه نسبة كبيرة من الكرد السوريين، وقد انضم للمعارضة المسلحة شأن كثير من الضباط والجنود ورجال الأمن السوريين بعد احتجاجات العام 2011 ضد حكم بشار الأسد.

بارقة أمل

وشكلت صفقة التبادل بارقة أمل لكثر من أهالي المعتقلين، حيث اشتملت تهانيهم للأم وطفليها في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمنيات أن تنتهي قصص أبنائهم الغائبين بالطريقة ذاتها.

وجرى في الصفقة إطلاق سراح خمسة معتقلين من النظام مقابل إطلاق سراح أربعة معتقلين لدى النظام، هم نسرين وانلي وولداها، وشقيق قيادي في فصائل المعارضة في حلب. وتمت عملية التبادل عشية العيد في ريف حلب الشرقي.

وقال موقع ”زمان الوصل“ الإخباري المعارض إن تبادل الأسرى تم عبر معبر ”أبو الزندين“ الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين بريف حلب الشمالي الشرقي.

وساعدت عمليات أسر جنود وضباط ومسؤولين موالين للأسد خلال سنوات الحرب، فصائل المعارضة المسلحة في عقد صفقات تبادل أسرى كثيرة خرج فيها معتقلون من أقبية ومعتقلات النظام.

وبسبب طريقة الاعتقال التي تتم بشكل مفاجئ من قبل رجال يرتدون زيا مدنياً، لا يعرف كثير من أهالي المعتقلين مصير أبنائهم، حيث يتم الزج بالمعتقلين في أقبية للمخابرات السورية، ولا يمكن السؤال عنهم.

وبعد نحو عشر سنوات على الحرب والاعتقالات، يعتبر من ظل حياً وتم الإفراج عنه محظوظاً مقارنةً بمصير عشرات الآلاف الذين قضوا تحت التعذيب وظهرت صورهم في تسريبات ”قيصر“.

و“قيصر“ هو لقب أطلق على مصور عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، التي اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري.

وتشير أرقام منظمات حقوقية وإنسانية سورية إلى وجود آلاف المعتقلات في سجون النظام، بينهن نساء معتقلات برفقة أطفالهن، مثل طبيبة الأسنان رانيا العباسي وأطفالها الستة وزوجها.