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اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ أطلقت من غزة في ميناء أسدود (فيديو)
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 1:19 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 1:50 GMT

اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ أطلقت من غزة في ميناء أسدود (فيديو)

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رشقات من الصواريخ فجر اليوم، ردا على غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب القطاع، تسببت باستشهاد اكثر من 8 بينهم

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المصدر: غزة- إرم نيوز

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رشقات من الصواريخ فجر اليوم، ردا على غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب القطاع، تسببت باستشهاد اكثر من 8 بينهم 6 أطفال.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل سقوط عدة صواريخ في منطقة ميناء أسدود ما تسبب بانتدلاع حرائق ضخمة.

تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم السبت، على مناطق واسعة من قطاع غزة، فيما شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات على شمال القطاع، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.

وقصفت الطائرات الحربية إلى جانب المدفعية عشرات الأهداف في منطقة جباليا شمال القطاع، حيث استهدفت منازل للمواطنين ومسجدا في منطقة قليبو في شمال قطاع غزة.

واستهدفت الغارات أراضي زراعية فارغة، وعدداً من البيوت في تلة قليبو شرق مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 شهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة، كما أحدث القصف دمارا كبيرا، حيث انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارات مماثلة لهذه الغارات، أمس الجمعة، حيث قال إن 160 طائرة شاركت في إطلاق 450 صاروخ خلال وقت زمني قصير، على منطقة شمال قطاع غزة.

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