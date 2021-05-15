بالفيديو.. جندي إسرائيلي يحاول استفزاز المتظاهرين الأردنيين قرب الحدود

أظهر مقطع مصور من قبل جنود إسرائيليين تم تداوله على مواقع التواصل الجمعة، محاولة أحدهم استفزاز المتظاهرين على الجانب الأردني من الحدود.

ويظهر الفيديو جنديا تابعا لحرس الحدود الإسرائيلي، وهو يرفع العلم الإسرائيلي على مرأى المتظاهرين وسط ضحك الجنود الذين كانوا بالقرب منه.

وتجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الأردنيين، الجمعة، في منطقة الكرامة المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، تعبيرا عن تضامنهم إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة القدس، وقطاع غزة.

وجاءت الفعالية التي حملت اسم ”يلا على الحدود“ بدعوة من قوى شعبية ووطنية، رفضا لممارسات الجيش والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفضا كذلك للعنف ضد قطاع غزة، فيما طالب المتظاهرون من الحكومة بفتح الحدود والسماح لهم بالعبور إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.

وتداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع مصورة تظهر عناصر من حرس الحدود الأردني وهم يطلقون النار في الهواء لثني المتظاهرين عن الاقتراب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وأكد الجيش الأردني في بيان أن ”القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم و سلامتهم من أي أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية، وأن التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضو اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية“.