مسؤول فلسطيني: محادثات وقف إطلاق النار اتخذت منحى جديًا

نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول فلسطيني قوله، إن المحادثات لوقف التصعيد في غزة ”اتخذت منحى جديا حقيقيا يوم الجمعة… الوسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة يكثفون اتصالاتهم بكل الأطراف في محاولة لاستعادة التهدئة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد“.

وتقود مصر جهودا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع. قال مسؤولان أمنيان مصريان إن مصر تضغط على الجانبين من أجل وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة انتظارا لإجراء المزيد من المفاوضات بينما تضغط القاهرة أيضا على حماس وأطراف أخرى منها الولايات المتحدة في محاولة للتوصل لاتفاق مع إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية المصري والأردني ناقشا يوم الجمعة جهود إنهاء المواجهة في قطاع غزة ومنع ”الاستفزازات“ في القدس.

جدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح السبت ما تسبب باستشهاد المزيد من المدنيين بينهم أطفال لا سيما في مخيم الشاطئ غرب غزة، ورد مقاتلو حركة حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دخول المعركة بين الطرفين الليلة الخامسة.