العاهل الأردني يحذّر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل

حذر العاهل الأردني، الملك عبداله الثاني، الجمعة، من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال قمة ”نداء كرايست تشيرش“ للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت، التي عقدت برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المسجد الأقصى من عنف، يهدد الاستقرار والأمن، ويغذي التطرف ويعزز خطاب الكراهية.

وأضاف أن انعدام العدالة وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف، إذ يستغل الإرهابيون الشعور بالغبن لكسب المؤيدين إلى صفوفهم، محذراً من تنامي الخطر العالمي للتطرف والإرهاب، في ظل التداعيات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للقيود المفروضة عالميا لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.