إسرائيل تشن عشرات الغارات على شمال قطاع غزة (فيديو)

تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم السبت، على مناطق واسعة من قطاع غزة، فيما شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات على شمال القطاع، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.

وقصفت الطائرات الحربية إلى جانب المدفعية عشرات الأهداف في منطقة جباليا شمال القطاع، حيث استهدفت منازل للمواطنين ومسجد في منطقة قليبو في شمال قطاع غزة.

واستهدفت الغارات أراضي زراعية فارغة، وعدداً من البيوت في تلة قليبو شرق مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

قصف جنوني ومكثف تتعرض له مناطق شمال قطاع #غزة. أكثر من 30 غارة في ثواني، والحديث عن شهداء وإصابات في منطقة "قليبو"، بعد تدمير المسجد الموجود فيها بشكلٍ كامل. pic.twitter.com/DEjyVlk0GM — Meqdad J. (@Almeqdad) May 14, 2021

وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 شهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة، كما أحدث القصف دمارا كبيرا، حيث انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارات مماثلة لهذه الغارات، أمس الجمعة، حيث قال إن 160 طائرة شاركت في إطلاق 450 صاروخ خلال وقت زمني قصير، على منطقة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مجمع أنصار الحكومي وهو أكبر موقع يضم مقار أمنية للأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، غارات بأكثر من ستة صواريخ على مجمع أنصار حكومي الواقع غرب مدينة غزة، ما أدى لتدمير أجزاء واسعة منه.

ويضم مجمع أنصار الحكومي، مقر قيادة وزارة الداخلية في قطاع غزة، وقيادة الشرطة والأمن الوطني والشرطة العسكرية في القطاع، كما يضم سجناً صغيراً تستخدمه الأجهزة الأمنية لتوقيف بعض المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة.