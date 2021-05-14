حرس الحدود الأردني يطلق النار لثني المتظاهرين من اختراق الحدود مع إسرائيل.. والجيش يعلّق (فيديو)

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع مصورة تظهر عناصر من حرس الحدود الأردني وهم يطلقون النار في الهواء لثني المتظاهرين عن الاقتراب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

ويظهر أحد المقاطع استهجان متظاهرين من قيام حرس الحدود بإطلاق النار، وسط عبارات تنتقد هذا الفعل.

وفيما يعلق صوت على أن هذا الفعل مستغرب من ”جيش معركة الكرامة“ يطالب أحدهم من جندي التحدث معه وسؤاله لماذا يقومون بإطلاق النار ولماذا لا يوجهون نيراهم صوب إسرائيل وهل هو يحب فلسطين، ليرد عليه ”أنا بحب فلسطين زيي زيك مش بكيفي أنت أخوي“.

🛑المقطع الثاني..الحوار بين الجندي والشاب:

– الشاب: يا رجل حكّم ضميرك انتا ما بتحب فلسطين؟!

-الجندي: والله بحبها زي زيك بس مش بايدي مش بكيفي! pic.twitter.com/UvxXKqiyaM — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 14, 2021

وفي الوقت ذاته، انتشرت مقاطع توثق عملية إطلاق النار وسط ادعاءات بأنها نيران أطلقت تجاه الوقات الحدودية الإسرائيلية ردا على إطلاقها هي أيضا النيران صوب المتظاهرين.

الجيش الأردني يطلق النار على الكيان الصهيوني بعد ان قام جنود الاحتلال بالإعتداء على المواطنين الأردنيين.

تحية للجيش الأردني البطل.

الله أكبر pic.twitter.com/rQviHWvZS5 — بروفيسور سياسي🎓 (@political_prof4) May 14, 2021

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ”الجيش العربي“ تعقيبا على المقطع، ”إن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة الأردنية باتجاه المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من المناطق الحدودية غير صحيحة.“

فيديو اطلاق رصاص من الجيش الاردني في الهواء لمن تقدم الشباب الاردنيين باتجاه الحدود الفاصلة وهذه اقرب نقطة لفلسطين تم الوصول اليها من قبل مجموعة من الشباب…#اللد#يلا_على_الحدود#GazaUnderAttack#savesheikhjarrah#SaveGaza#Palestine pic.twitter.com/v3zOYBcuPM — Sabri Hamaida (@sabri_hamaida) May 14, 2021

وشدد المصدر في التصريح الذي تم نشره على موقع الجيش الأردني، على أن ”القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم و سلامتهم من أي أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية، وأن التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضو اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية“.

🛑"مش راجعين، طخني براسي مشان الله بدي أموت شهيد".. #شاهد استبسال وشجاعة الشباب الأردني اليوم أمام "الرصاص التحذيري" للجيش الأردني خلال محاولتهم للوصول إلى الحدود مع الأراضي المحتلة pic.twitter.com/vtnYI8ty95 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 14, 2021

وقال المصدر إن القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتجمعين.

وتجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الأردنيين، الجمعة، في منطقة الكرامة المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، تعبيرا عن تضامنهم إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة القدس، وقطاع غزة.

وجاءت الفعالية التي حملت اسم ”يلا على الحدود“ بدعوة من قوى شعبية ووطنية، رفضا لممارسات الجيش والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفضا كذلك للعنف ضد قطاع غزة، فيما طالب المتظاهرون من الحكومة بفتح الحدود والسماح لهم بالعبور إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.