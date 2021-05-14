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حرس الحدود الأردني يطلق النار لثني المتظاهرين من اختراق الحدود مع إسرائيل.. والجيش يعلّق (فيديو)
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 22:17 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 22:50 GMT

حرس الحدود الأردني يطلق النار لثني المتظاهرين من اختراق الحدود مع إسرائيل.. والجيش يعلّق (فيديو)

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع مصورة تظهر عناصر من حرس الحدود الأردني وهم يطلقون النار في الهواء لثني المتظاهرين عن الاقتراب من

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المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع مصورة تظهر عناصر من حرس الحدود الأردني وهم يطلقون النار في الهواء لثني المتظاهرين عن الاقتراب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

ويظهر أحد المقاطع استهجان متظاهرين من قيام حرس الحدود بإطلاق النار، وسط عبارات تنتقد هذا الفعل.

وفيما يعلق صوت على أن هذا الفعل مستغرب من ”جيش معركة الكرامة“ يطالب أحدهم من جندي التحدث معه وسؤاله لماذا يقومون بإطلاق النار ولماذا لا يوجهون نيراهم صوب إسرائيل وهل هو يحب فلسطين، ليرد عليه ”أنا بحب فلسطين زيي زيك مش بكيفي أنت أخوي“.

وفي الوقت ذاته، انتشرت مقاطع توثق عملية إطلاق النار وسط ادعاءات بأنها نيران أطلقت تجاه الوقات الحدودية الإسرائيلية ردا على إطلاقها هي أيضا النيران صوب المتظاهرين.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ”الجيش العربي“ تعقيبا على المقطع، ”إن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة الأردنية باتجاه المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من المناطق الحدودية غير صحيحة.“

وشدد المصدر في التصريح الذي تم نشره على موقع الجيش الأردني، على أن ”القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم و سلامتهم من أي أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية، وأن التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضو اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية“.

وقال المصدر إن القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتجمعين.

وتجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الأردنيين، الجمعة، في منطقة الكرامة المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، تعبيرا عن تضامنهم إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة القدس، وقطاع غزة.

وجاءت الفعالية التي حملت اسم ”يلا على الحدود“ بدعوة من قوى شعبية ووطنية، رفضا لممارسات الجيش والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفضا كذلك للعنف ضد قطاع غزة، فيما طالب المتظاهرون من الحكومة بفتح الحدود والسماح لهم بالعبور إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.

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