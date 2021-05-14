مسؤول أممي لـ"إرم نيوز": نازحو القصف على غزة دخلوا مدارس "الأونروا" دون تنسيق

أفاد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا“ أن نازحين فلسطينيين من القصف الإسرائيلي على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، دخلوا مدارس الوكالة دون تنسيق مع إدارة المنظمة.

وقال عدنان أبو حسنة، وهو الناطق الإعلامي باسم ”الأونروا“ في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن المدارس التابعة للمنظمة الدولية استقبلت آلاف النازحين الفلسطينيين من المناطق الحدودية لقطاع غزة منذ الليلة الماضية، نافيًا في الوقت نفسه أنباء يجري تداولها عن تحويل مدارس ”الأونروا“ لمراكز إيواء للنازحين.

وأشار إلى أن دخول النازحين الفلسطينيين إلى المدارس ”تم دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المنظمة الأممية“، موضحًا أن وكالة الغوث ”عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل الاستجابة الطارئة للأحداث في قطاع غزة“.

وأضاف أبو حسنة:“ستعمل إدارة الأونروا على تفعيل الخطط الخاصة بها في مثل هذا الأوضاع“، مشيرًا إلى أن تفشي فيروس كورونا في القطاع، والأزمة المالية لوكالة الغوث،“تقفان عائقًا أمام تقديم الخدمات اللازمة للنازحين“.

وتابع:“نعقد في الوقت الراهن اجتماعات لبحث خططنا الطارئة، كما أننا سنعمل على تفعيل خططنا بشأن الاستجابة الطارئة للأحداث الراهنة“، لافتًا إلى أن الضائقة المالية التي تمر بها ”الأونروا“ ستكون عائقًا أمام تحقيق النتائج المرجوة بشأن إغاثة النازحين.

وأشار إلى أن إدارة وكالة الغوث تحتاج إلى استجابة دولية عاجلة وتقديم الدعم الدولي اللازم من أجل القيام بواجبها تجاه النازحين، داعيًا الدول المانحة لتقديم الدعم اللازم للمنظمة الدولية من أجل تقديم الخدمات الإغاثية بالشكل المطلوب.