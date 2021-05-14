السودان.. عصابة لتجارة المخدرات تقتل 12 من أفراد الشرطة في دارفور

قتل في ولاية جنوب دارفور السودانية اليوم الجمعة، 12 من أفراد الشرطة و جرح 14 آخرون في كمين نصبته عصابة من تجار المخدرات في منطقة ”سنقو“ في محلية الردوم في ولاية جنوب دارفور غرب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السودانية اليوم، إن العصابة ”نصبت كمينا لقوات الشرطة في منطقة سنقو أثناء حملة مكافحة المخدرات في المنطقة، وإن من بين الضحايا ضابطا برتبة ملازم أول يدعى هنو أبكر“.

وقالت رئاسة قوات الشرطة السودانية إن العملية ”لن تثنيها عن آداء واجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن والقضاء على كافة مظاهر التفلتات وتطهير كل مناطق زراعة المخدرات والسموم وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون خدمة للبلاد والعباد“.

وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي في تصريحات صحفية، إن الولاية دفعت بتعزيزات من القوات المشتركة لإجراء اللازم بموجب القانون، علاوة على إرسال طائرة لنقل الجثامين والجرحى إلى حاضرة جنوب دارفور ”نيالا“.

وتشتهر منطقة الردوم في ولاية جنوب دارفور بزراعة وتجارة المخدرات، حيث فشلت محاولات الحكومات المتعاقبة في وقف نشاط زراعة المخدرات المعروفة محليا بـ“البنقو“.