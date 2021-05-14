بعد أن حاول اجتياز الحدود .. مقتل لبناني بقذائف الجيش الإسرائيلي

أعلن في لبنان مساء اليوم الجمعة عن مقتل شاب من بلدة عدلون الجنوبية، متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه محتجين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود.

وفي وقت سابق اليوم تمكن متظاهرون لبنانيون من اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في ظل موجة التصعيد المستمرة منذ أيام.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن ”الشاب الذي توفي يدعى محمد (21 عاما) من بلدة عدلون الجنوبية، وقد وافته المنيه بعد أن نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي“.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه مواجهات على الحدود اللبنانية، حيث يظهر محتجون يهتفون ضد الجيش الإسرائيلي، وسط أصوات طلقات نارية.