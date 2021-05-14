"حماس" تنشر فيديو استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة مسيرة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم الجمعة، فيديو يُظهر ما قالت إنه استهداف طائرة مسيرة، لأحد المصانع الكيماوية في ”نير عوز“ بالقرب من مدينة خانيونس.

وتظهر في بداية مقطع فيديو نشرته كتائب القسام عبر موقعها على الإنترنت، طائرة مسيرة تحلق في الجو، بينما يظهر في وقت لاحق سقوط جسم على موقع ثم حدوث انفجار.

وكانت القسام، أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف مصنع كيماويات بمسيرة ”شهاب“ الانتحارية، السلاح الجديد الذي أعلنت عن بدء استخدامه، أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه اعترض طائرة دون طيار أطلقت من قطاع غزة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ومنذ بداية التصعيد، تعد هذه المرة الرابعة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراضه لطائرات دون طيار تنطلق من القطاع نحو المستوطنات في غلاف غزة، وتقوم بمهمات انتحارية.

وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، امتلاكها طائرات مسيرة دون طيار من نوع ”شهاب“ وهي طائرة مسيرة مطورة من طائرة كشفت عنها العام 2014، لافتة إلى أن هذه الطائرة قادرة على القيام بعمليات انتحارية ضد أهداف عدة.

وأشارت الحركة إلى أنها استخدمت الطائرة الجديدة في استهداف منصة إسرائيلية للغاز في البحر الأبيض المتوسط، واستهداف حشد للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.