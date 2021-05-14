متظاهرون لبنانيون يجتازون الحدود والجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاههم

تمكن متظاهرون لبنانيون من اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مظاهرات انطلقت اليوم الجمعة؛ تضامنا مع الفلسطينيين في ظل موجة التصعيد المستمرة منذ أيام.
ونسبت تقارير إخبارية إلى مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن قواته ”أطلقت النار باتجاه المتظاهرين الذين اجتازوا خط وقف إطلاق النار والسياج الحدودي مع لبنان“.
الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص وقنابل الغاز على لبنانيين تجاوزوا السياج الحدودي بين البلدين #إرم_نيوز #فلسطين_قضيتي #يلا_علي_الحدود #غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/1YleZWbH9n
— إرم نيوز (@EremNews) May 14, 2021
وأضافت المصادر أن دبابات إسرائيلية قامت بإطلاق نار تحذيري نحو عدد ممن وصفتهم بـ“المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان“.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه مواجهات بين الطرفين، حيث يظهر محتجون يهتفون ضد الجيش الإسرائيلي، وسط أصوات طلقات نارية.
هنا حدود لبنان#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/9ZhRf4M0i5
— Motasem Hijjawi (@hijjawi89) May 14, 2021