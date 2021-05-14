استهدفت نحو 500 مبنى سكني.. الطائرات الإسرائيلية تجدد قصفها لمنازل قادة "حماس"

شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الجمعة سلسلة غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث استهدفت هذه الغارات بيوتا تتبع لقادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزل القيادي في القسام أيمن نوفل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث خلف القصف شهيدا وعددا من الإصابات.

كما استهدفت الطائرات الحربية المقاتلة منزل القائد في كتائب القسام مروان عيسى في نفس المخيم، دون أن يسفر هذا القصف عن إصابات أو شهداء، حيث يعتبر عيسى القائد الفعلي لكتائب القسام.

وتواصل إسرائيل غاراتها المكثفة على بيوت تابعة لقيادة حركة حماس، حيث قصفت عشرات البيوت خلال التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام.

ويعد عيسى ونوفل أبرز قادة القسام الذين حاولت إسرائيل اغتيالهم أكثر من مرة، وهما مسؤولان بشكل مباشر عن صفقة شاليط، وكذلك تطوير الجهاز العسكري لحماس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مخيم الصفطاوي شمال القطاع، كما قصفت منزلا في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، دراجة نارية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد شاب فلسطيني، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 122 شهيدا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن الطائرات الإسرائيلية قصفت ودمرت 60 مبنى حكوميا، مشيرا إلى أن إجمالي المنازل السكنية التي تم تدميرها بشكل كامل تقدر بنحو 500 مسكن.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية لخسائر الضربات الإسرائيلية على غزة تبلغ نحو نحو 73 مليون دولار.