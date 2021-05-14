استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله

استشهد شاب فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ”عوفرا“ في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن لم تعرف هويته، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر محلية، قولها، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأوضحت الوكالة، أنه وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الجيش الإسرائيلي الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

وحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب المستوطنة الإسرائيلية.

يذكر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والغاز السام والمدمع، خلال مواجهات متفرقة اندلعت، اليوم الجمعة والليلة الماضية، مع القوات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.