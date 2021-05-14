الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 115

ارتفعت اليوم الجمعة، إلى 115 حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد يوم دام وليلة عصيبة شهدها القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ”الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 115 شهيدا، من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و600 إصابة بجراح مختلفة“.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس الجمعة، عمليات قصف مكثفة في المناطق الحدودية شمال ووسط قطاع غزة، باستخدام القذائف المدفعية.

جاء ذلك، بعد ساعات منذ عمليات قصف بالطائرات الإسرائيلية استهدفت منازل ومقار أمنية في كافة محافظات القطاع.

وأطلقت بطاريات المدفعية الإسرائيلية التي استقدمها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية أكثر 200 قذيفة في بلدتي بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت نحو 100 قذيفة أخرى صوب منطقة جحر الديك وسط القطاع.

وردا على قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق بيت حانون وجباليا وحي الشجاعية والزيتون، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة صوب عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة.