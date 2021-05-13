الجيش الإسرائيلي يعلن "توغل" قواته في قطاع غزة.. وقصف عنيف على بيت حانون

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الخميس، توغل قواته في غزة، في إطار التصعيد العسكري ضد الفصائل الفلسطينية بالقطاع، وسط قصف عنيف استهدف بيت حانون.

وقال الجيش في بيان موجز نقلته ”فرانس برس“، إن ”القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تشن هجوما على قطاع غزة“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المؤسسة العسكرية جوناثان كونريكوس، تأكيده ”توغل“ قوات إسرائيلية في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر، إن ”قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة“.

وأشار مراسل ”إرم نيوز“ في قطاع غزة، إلى أن الطيران الإسرائيلي شن نحو 150 غارة على قطاع غزة خلال أقل من نصف ساعة.

وأوضح أنه ”لا وجود -حتى اللحظة- لتوغل بري، لكن هناك إسناد من الدبابات وسلاح المدفعية للطيران الحربي، وهناك كتيبة برية من الجيش قريبة من شمال القطاع“.

وأفادت وكالة ”شهاب“ للأنباء، بوقع قصف عنيف استهدف منطقة ”البعلي“ في بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى وصول أكثر من 50 إصابة إلى مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن ”العدو ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير ودافعها العجز عن مواجهة المقاومة“، مؤكدا أن تلك الغارات ”لن تؤثر على قدرات المقاومة في شيء“.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أرسل في وقت سابق، تعزيزات عسكرية واسعة إلى حدود قطاع غزة، تضمنت دبابات وناقلات جند وبطاريات مدفعية ثقيلة.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل، من شن عملية برية في القطاع.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس إن ”أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو، وجاهزون لتلقينه دروسا قاسية“، وفق بيان مقتضب له.