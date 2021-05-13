الجيش الإسرائيلي يتأهب لعملية برية في غزة.. والفصائل الفلسطينية تتوعد

حذرت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، الخميس، إسرائيل من اللجوء إلى القيام بعملية برية في القطاع، بعد وجود مؤشرات قوية على إمكانية لجوء الجيش الإسرائيلي لهذا الخيار مع استمرار جولة التصعيد المتبادل بين غزة وإسرائيل.

وأرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية واسعة إلى حدود قطاع غزة، تضمنت دبابات وناقلات جند وبطاريات مدفعية ثقيلة، دخلت الخدمة مساء الخميس، حيث أطلقت عشرات القذائف المدفعية تجاه أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: إن ”أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو، وجاهزون لتلقينه دروسا قاسية“، وفق بيان مقتضب له.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: ”نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد، وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعا“، على حد وصفه.

وجدد التأكيد في كلمة مصورة له، على أن عددا كبيرا من الجنود الذين سيدخلون غزة في العملية البرية سيكونون ما بين أسير وقتيل.

وكشف الجيش الإسرائيلي الخميس، عن استعداده البدء بعملية برية عسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرهون بالموافقة عليه من المستوى السياسي في إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيدي زيلبرمان، أن الجيش وافق على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد من المستوى السياسي.

وعزز الجيش الإسرائيلي من وجوده عند حدود قطاع غزة، حيث بدأ باستقدام تعزيزات ومركبات وآليات عسكرية لوضعها في حالة التأهب على الحدود مع غزة لأي حدث طارئ.