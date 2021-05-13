ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 103

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 103 شهداء.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: ”إن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى 103، من بينهم 27 طفلاً و11 سيدة و580 إصابة بجراح مختلفة“.

وسجل قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس، 37 شهيدا خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.

وسجلت مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقرية أم النصر شمال القطاع، سقوط عدد كبير من الشهداء، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي منزلين دون تحذير ساكنيهما، ما أدى لسقوط 13 شهيداً في الهجومين.

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ ساعات مساء الخميس، غاراته على قطاع غزة، حيث شن عشرات الغارات على القطاع، فيما دخلت المدفعية الثقيلة على خط قصف غزة، حيث أطلقت عشرات القذائف صوب مناطق أحياء الزيتون والشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة.