الطيران الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة ويقصف بنكًا تابعًا لحماس

كثّف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، غاراته الجوية ضد قطاع غزة، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وقصف الطيران الإسرائيلي، فرع بنك الإنتاج التابع لحركة حماس، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، حيث أغارت طائرات إسرائيلية على المبنى ودمرته بالكامل. فيما واصل الطيران الإسرائيلي قصف أهداف متفرقة بالقطاع، بينها مجموعة من المواطنين، قرب منزل يعود لعائلة فلسطينية، جنوب مدينة غزة.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الطيران الإسرائيلي نفّذ سلسلة من الغارات العشوائية التي استهدفت منازل المواطنين، ومقار تابع لحركة حماس. في حين انتشلت الطواقم الطبية جثمان عائلة بأكملها، من تحت الأنقاض، استشهدوا فجر اليوم، جراء استهداف منزلهم.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثّف، محيط مدينة الشيخ زايد ببيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقرية أم النصر. فيما قصفت الطائرات موقعًا لحماس شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما قصفت مقرًا للأمن الداخلي غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 87 مواطنًا، خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث إنه من بين الشهداء، 18 طفلًا وثماني سيدات، فيما أصيب 530 آخرين بجراح مختلفة.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد اليوم إطلاق 160 صاروخًا من قطاع غزة، حتى مساء الخميس. في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، استهداف محطتي رادارٍ للقبة الحديدية شرق خانيونس، وشرق غزة، بعدد من الرشقات الصاروخية.