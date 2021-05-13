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مستوطنون متطرفون يعتدون على شاب أردني في إسرائيل والخارجية تعلق (فيديو)
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 13:37 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 14:55 GMT

مستوطنون متطرفون يعتدون على شاب أردني في إسرائيل والخارجية تعلق (فيديو)

أثار مقطع متداول لاعتداء وإهانة مستوطنين متطرفين لشاب أردني في الداخل المحتل، غضبا واسعا في الشارع الأردني. وظهر في المقطع المصور شاب قال إنه قدم من الأردن، وقد

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المصدر: فريق التحرير

أثار مقطع متداول لاعتداء وإهانة مستوطنين متطرفين لشاب أردني في الداخل المحتل، غضبا واسعا في الشارع الأردني.

وظهر في المقطع المصور شاب قال إنه قدم من الأردن، وقد أحاط به عدد من المستوطنين وقد انهالوا عليه بالشتائم والإهانات.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الأردنية على المقطع المتداول، الذي أثار غضبا واستياء واسعا في الأوساط الأردنية.

وقال الناطق باسم الخارجية في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن المقطع المتداول وصل إلى الوزارة وهو قيد المتابعة والتحقيق حاليا.

وأثار المقطع استياء واسعا بين الناشطين في الأردن وفلسطين، حيث عبروا عن غضبهم من هجوم المتطرفين اليهود على العامل الأردني البسيط.

 

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