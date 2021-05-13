مستوطنون متطرفون يعتدون على شاب أردني في إسرائيل والخارجية تعلق (فيديو)

أثار مقطع متداول لاعتداء وإهانة مستوطنين متطرفين لشاب أردني في الداخل المحتل، غضبا واسعا في الشارع الأردني.

وظهر في المقطع المصور شاب قال إنه قدم من الأردن، وقد أحاط به عدد من المستوطنين وقد انهالوا عليه بالشتائم والإهانات.

إعتداء المستوطنين علي عامل اردني في الداخل المحتل

بوجود شرطة الإحتلال#GazaUnderAttack pic.twitter.com/1uk5CgXxAG — yosef Shaheen (@yosefShaheen4) May 12, 2021

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الأردنية على المقطع المتداول، الذي أثار غضبا واستياء واسعا في الأوساط الأردنية.

وقال الناطق باسم الخارجية في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن المقطع المتداول وصل إلى الوزارة وهو قيد المتابعة والتحقيق حاليا.

وأثار المقطع استياء واسعا بين الناشطين في الأردن وفلسطين، حيث عبروا عن غضبهم من هجوم المتطرفين اليهود على العامل الأردني البسيط.