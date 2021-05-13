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يدعوت أحرونوت: مخاوف من سيطرة حماس على الأنظمة الإلكترونية وتحذيرات للإسرائيليين من حرب سيبرانية
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 13:14 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 13:25 GMT

يدعوت أحرونوت: مخاوف من سيطرة حماس على الأنظمة الإلكترونية وتحذيرات للإسرائيليين من حرب سيبرانية

قالت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن القيادة الأمنية بجيش الاحتلال طلبت من سكان غلاف غزة إغلاق كاميرات المراقبة في المنازل والشركات. وأوضح مراسل

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المصدر: فريق التحرير

قالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الخميس، إن القيادة الأمنية بجيش الاحتلال طلبت من سكان غلاف غزة إغلاق كاميرات المراقبة في المنازل والشركات.

وأوضح مراسل الصحيفة متان تسوري عبر ”تويتر“ أن ذلك جاء بعد معلومات استخبارية تفيد بأن حركة حماس تشن حربًا إلكترونية وسيطرت على الأنظمة ويمكنها جمع معلومات استخبارية.

وأفاد مراسل الصحيفة العبرية بأنه طُلب من سكان المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع فصل الأنظمة عن الإنترنت لضمان عدم اختراقها من جانب الحركة الفلسطينية.

تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، بعد إعلان حركة حماس أنها قامت بهجوم بواسطة طائرات مسيرة انتحارية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”أسقط جيش الدفاع طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة“.

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