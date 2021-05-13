يدعوت أحرونوت: مخاوف من سيطرة حماس على الأنظمة الإلكترونية وتحذيرات للإسرائيليين من حرب سيبرانية

قالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الخميس، إن القيادة الأمنية بجيش الاحتلال طلبت من سكان غلاف غزة إغلاق كاميرات المراقبة في المنازل والشركات.

وأوضح مراسل الصحيفة متان تسوري عبر ”تويتر“ أن ذلك جاء بعد معلومات استخبارية تفيد بأن حركة حماس تشن حربًا إلكترونية وسيطرت على الأنظمة ويمكنها جمع معلومات استخبارية.

פרסום ראשון: תושבים בעוטף עזה התבקשו לנתק מצלמות אבטחה בבתים ובעסקים, זאת בעקבות חשש לפיו חמאס מפעיל לוחמת סייבר, משתלט על המערכות ועלול לאסוף מידע מודיעני . עוד התבקשו התושבים לנתק את המערכות מרשת האינטרנט — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) May 13, 2021

وأفاد مراسل الصحيفة العبرية بأنه طُلب من سكان المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع فصل الأنظمة عن الإنترنت لضمان عدم اختراقها من جانب الحركة الفلسطينية.

تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، بعد إعلان حركة حماس أنها قامت بهجوم بواسطة طائرات مسيرة انتحارية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”أسقط جيش الدفاع طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة“.