أسوشييتد برس: وفد مصري في "تل أبيب" لوقف التصعيد في قطاع غزة

نقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسؤولين في المخابرات المصرية، قولهما إن وفدًا أمنيًا مصريًا زار ”تل أبيب“ اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بعد لقاء مسؤولين من حماس في غزة، في أول علامة على إحراز تقدم محتمل في جهود وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه التصعيد على قطاع غزة ذروته، بعد شن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته هجمات على قطاع غزة خلفت عشرات الشهداء والمصابين، وأدت لتدمير الكثير من المنازل والمؤسسات والمقار الحكومية.

BREAKING: Officials say Egyptian delegation is in Tel Aviv in effort to negotiate a cease-fire in escalating Gaza conflict. https://t.co/0QkZehKe6f — The Associated Press (@AP) May 13, 2021

في المقابل، أعلنت حركة ”حماس“ إطلاقها صاروخا باسم ”عياش 250“ هو الأول من نوعه الذي يتجاوز مداه 250 كيلومترا، والأكثر تدميرا، بحسب الناطق العسكري، مستهدفة مطار رامون.

وكانت حركة ”حماس“ قد أعلنت أنها تلقت اتصالات عربية وغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل أنها لن توقف قصفها على قطاع غزة، ما استدعى القيادة المصرية لإرسال وفدها على الفور لبحث الأوضاع ميدانيا.

وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، شدد خلاله على ضرورة الوقف الفوري لاستهداف قطاع غزة وبحث سبل التهدئة والتوصل لاتفاق بين الجانبين.