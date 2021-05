أسوشييتد برس: وفد مصري في "تل أبيب" لوقف التصعيد في قطاع غزة

نقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسؤولين في المخابرات المصرية، قولهما إن وفدًا أمنيًا مصريًا زار ”تل أبيب“ اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بعد لقاء مسؤولين من حماس في غزة، في أول علامة على إحراز تقدم محتمل في جهود وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه التصعيد على قطاع غزة ذروته، بعد شن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته هجمات على قطاع غزة خلفت عشرات الشهداء والمصابين، وأدت لتدمير الكثير من المنازل والمؤسسات والمقار الحكومية.

BREAKING: Officials say Egyptian delegation is in Tel Aviv in effort to negotiate a cease-fire in escalating Gaza conflict. https://t.co/0QkZehKe6f

— The Associated Press (@AP) May 13, 2021